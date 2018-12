Brussel wil sterke internationale rol euro

De Europese Unie moet het internationale gebruik van de euro stimuleren, vooral in strategische sectoren als energie, grondstoffen en voedsel. Al er wereldwijd meer wordt geïnvesteerd en gehandeld in euro’s beschermt de EU zich beter tegen ernstige verstoringen in de voorziening van olie, gas of levensmiddelen door politieke risico’s die van invloed zijn op dollartransacties.

Dat schrijft de Europese Commissie in een actieplan om de internationale rol van de euro te versterken. Ze vraagt de EU-regeringsleiders de kwestie eind volgende week op een speciale eurotop in Brussel te bespreken.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis: „De euro is een jonge maar succesvolle munt. De tijd is aangebroken om de euro mondiaal verder te ontwikkelen. De euro moet een afspiegeling zijn van het politieke, economische en financiële gewicht van de eurozone.”

Grote Europese kopers en producenten op strategische markten handelen in dollars, zelfs onderling. De EU is de grootste importeur van energie in de wereld, ter waarde van gemiddeld 300 miljard euro per jaar. Investeringen en handel in de euro in die sector zal volgens Brussel de autonomie van Europese ondernemingen verstevigen.

De commissie begint zelf alvast met consultatierondes over de mogelijkheden van betalingen in euro’s voor olie, gas, metalen, mineralen, agrovoeding en transportsector.

In Brussel bestaat vooral sinds het aantreden van de Amerikaans president Donald Trump grote zorg over de Europese afhankelijkheid van de dollar. Voorzitter Jean-Claude Juncker zei in zijn jaarlijkse beleidsrede in september: „Het is belachelijk dat Europese bedrijven goederen betalen in dollars en niet in euro’s. Het is raar dat de EU energierekeningen in dollars afrekent terwijl maar 2 procent van de energie uit de Verenigde Staten komt. Dat moet veranderen.”