Brussel wil mandaat voor handelsgesprekken VS

De Europese Commissie wil toestemming van de EU-lidstaten om onderhandelingen met de Verenigde Staten te beginnen over verlaging van handelstarieven op industriële producten. Daarnaast vraagt EU-handelscommissaris Cecilia Malmström een mandaat om de samenwerking rond productstandaarden te versterken.

Malmström kondigde vorige week na gesprekken in Washington al aan dat ze bezig is met deze stappen. Bij de EU-handelsministers is veel draagvlak om de relaties te verbeteren, bleek bij overleg in november.

De formele handelsgesprekken tussen beide blokken zouden volgende maand al kunnen beginnen. Landbouwproducten zijn daarvan uitgesloten, ondanks de Amerikaanse wens daartoe.

De handelsrelaties staan onder druk sinds president Trump op 1 juni heffingen op staal en aluminium uit de EU invoerde. Na overleg met commissievoorzitter Juncker beloofde Trump in juli af te zien van nieuwe heffingen op bijvoorbeeld auto’s en auto-onderdelen zolang er wordt gepraat. Beide leiders spraken ook af te gaan werken aan lagere handelstarieven.