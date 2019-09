Brussel wijst Thomas Cook-klanten op rechten

Europees commissaris Věra Jourová (Justitie en Consumentenrechten) is bezorgd over de toeristen die worden geraakt door het omvallen van touroperator Thomas Cook. Zij wijst erop dat zij allemaal aanspraak kunnen maken op garanties die zijn vastgelegd in het Europese recht.

Klanten hebben bijvoorbeeld recht op teruggave van de reissom of terugkeer van hun vakantiebestemming zonder extra kosten. Zij kunnen ook om assistentie vragen bij consumentencentra in een van de 28 EU-landen, brengt de Tsjechische commissaris in herinnering.