„Brussel was veel te coulant voor Italië”

De Europese Commissie is veel te coulant geweest voor Italië, door het land niet aan te pakken om zijn begrotingstekort in 2019. Dat stelt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op basis van de toelichting op dat besluit, die na veel getouwtrek door Brussel is vrijgegeven.

Uit het document blijkt onder meer dat Italië miljarden aan uitgaven als eenmalig mocht opvoeren, zodat ze niet meetelden voor het tekort. Het gaat om geld dat wordt besteed aan vernieuwing van een brug in Genua die vorig jaar instortte, en aan maatregelen om overstromingen tegen te gaan.

„Het is niet verbazingwekkend dat de commissie dit geheim wilde houden, maar het is onbegrijpelijk dat de landen daarmee akkoord gingen”, vindt Omtzigt. Hij moest samen met andere Kamerleden veel moeite doen om de onderbouwing door de Europese Commissie boven tafel te krijgen.