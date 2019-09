Brussel wacht brexitperikelen in Londen af

De Europese Commissie neemt een afwachtende houding aan ten opzichte van de politieke ontwikkelingen in Londen rond de brexit. Het dagelijks EU-bestuur „zal niet speculeren over wat er wel of niet kan gebeuren”, zei een woordvoerster woensdag.

De politieke gesprekspartner voor commissievoorzitter Juncker blijft premier Boris Johnson. „Onze positie is stabiel. Wij willen constructief met premier Johnson werken en kijken naar concrete voorstellen die hij zou kunnen hebben zolang ze verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord”, aldus de zegsvrouw. Die voorstellen zijn er vooralsnog niet, herhaalde zij.

De Britse regering wil op 31 oktober de EU verlaten. Johnson moet in Brussel mogelijk om nieuw uitstel vragen als het hem niet lukt een deal rond te krijgen. Ook bestaat de kans dat hij volgende maand verkiezingen uitschrijft.

De Europese Commissie onthoudt zich altijd van commentaar over „interne procedures” in lidstaten.