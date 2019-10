Brussel vraagt snel uitleg Londen over brexit

De Europese Commissie dringt aan bij de Britse regering haar „zo snel mogelijk” te informeren over de stappen die Londen zal nemen, nu er in het Britse parlement niet over de donderdag in Brussel gesloten brexitdeal wordt gestemd. Dat twittert de woordvoerster van het dagelijks EU-bestuur.

„De Europese Commissie neemt kennis van de stemming in het Lagerhuis over het zogenaamde Letwin-amendement, wat betekent dat het terugtrekkingsakkoord vandaag niet ter stemming wordt voorgelegd. Het is aan de Britse regering ons zo snel mogelijk in te lichten over de volgende stappen”, aldus de tweet.