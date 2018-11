Brussel voorspelt oplopende tekorten Italië

De plannen van de Italiaanse regering kunnen volgens de Europese Commissie leiden tot een begrotingstekort van 2,9 procent volgend jaar. Dat is fors hoger dan de 2,4 procent die de regering in haar conceptbegroting voor 2019 heeft ingediend, en die door de commissie is afgekeurd. Ook voorspelt Brussel met 1,2 procent een minder optimistische economische groei dan de 1,5 procent waar Rome volgend jaar op rekent.

Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) heeft de commissie Italië, dat op ramkoers ligt over de afgewezen conceptbegroting, in haar herfstraming niet anders behandeld dan andere landen. „Wij hebben voorzichtigere verwachtingen over de binnenlandse consumptie en investeringen”, aldus de Fransman. De commissie waarschuwt dat een hoger begrotingstekort de gewenste verdere reductie van de staatsschuld bedreigt. De Italiaanse schuld blijft volgens Brussel de komende drie jaar op 131 procent van het bbp hangen.

De commissie heeft Italië tot dinsdag gegeven om een nieuwe begroting in te dienen. Gebeurt dat niet dan kan Brussel een strafprocedure tegen het land beginnen.