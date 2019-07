Brussel voert druk op Polen weer op

De Europese Commissie voert opnieuw de druk op Polen op vanwege vermeende schending van de rechtsstaat. Vicevoorzitter Frans Timmermans adviseert Warschau een einde te maken aan een onrechtmatige tuchtregeling voor Poolse rechters. Die ondermijnt onder meer de de rechterlijke onafhankelijkheid.

De regering krijgt twee maanden de tijd om maatregelen te treffen. Zo niet, dan dreigt Timmermans naar het Europese Hof van Justitie te stappen.

Het „met redenen omklede advies” van Brussel aan Warschau is de tweede stap in een juridische procedure die Timmermans in april tegen Polen begon omdat de regering een nieuw disciplinair regime tegen rechters heeft ingevoerd. Volgens de commissie ondermijnt de tuchtregeling niet alleen de rechterlijke onafhankelijkheid maar ook de garantie dat Poolse rechters beschermd zijn tegen politieke controle.

De rechtsstaat in Polen wordt donderdag besproken door de EU-ministers die voor Europese Zaken verantwoordelijk zijn.