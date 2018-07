Brussel vermoedt gesjoemel met CO2-test auto’s

Autofabrikanten gebruiken trucs om bij het testen van nieuwe auto’s de CO2-uitstoot zo hoog mogelijk te laten uitkomen. Uit onderzoek blijkt dat ze testen mogelijk manipuleren om de resultaten van een nulmeting op te blazen, waardoor automakers de emissie van het broeikasgas uiteindelijk minder hoeven terug te dringen. Dat kan tot wel de helft schelen.

De EU-commissarissen Canete (Klimaat) en Bienkowska (Industrie) waarschuwen voor deze praktijken in een brief aan tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk en leden van het Europees Parlement. Dat onderzocht eerder gesjoemel van automakers rond stikstofuitstoot.

De Europese Commissie wil dat nieuwe voertuigen vanaf 2025 15 procent minder CO2 uitstoten dan in de nulmeting. Als die kunstmatig wordt verhoogd, worden de op te leggen uitstootnormen lager. De twee commissarissen willen dat de echte uitstoot leidend is en zeggen te overwegen de regels aan te scherpen, schrijven ze in de brief die in handen is van het ANP.

„De enige manier waarop hun trucs kunnen werken is als alle automakers samenwerken”, zegt William Todts van milieulobbyclub Transport & Environment. Volgens hem doen zij slechts minimale inspanningen voor het klimaat omdat ze diesels willen blijven verkopen en de omslag naar elektrische auto’s willen vertragen. Todts roept Brussel op „valsspelerij en samenspanning” zwaar te bestraffen.

Ook Milieudefensie is ontstemd. „Dieselgate was geen uitzondering: telkens weer blijkt dat sjoemelen diep in het DNA van de fossiele auto-industrie zit. Dat gaat ten koste van onze gezondheid en het klimaat, toch zijn de maatregelen die genomen worden uiterst slap. Onbegrijpelijk en ontzettend schadelijk.”