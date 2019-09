Brussel vecht Starbucks-vonnis nog niet aan

De Europese Commissie gaat vooralsnog niet in beroep in de belastingzaak rond Starbucks. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) gaat het vonnis „zorgvuldig bestuderen” voordat een besluit wordt genomen over mogelijke volgende stappen.

Het Gerecht van de EU vernietigde dinsdag het besluit van Vestager uit 2015 waardoor de Belastingdienst ruim 25 miljoen moest terugvorderen bij de Amerikaanse koffieketen, omdat sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Ze heeft 2 maanden en 10 dagen om in beroep te gaan bij het Europees Hof van Justitie.

„Alle bedrijven, groot en klein, moeten hun eerlijke aandeel aan belasting betalen”, aldus Vestager. Daarvoor zijn onder meer „wetswijzigingen en andere bedrijfsfilosofieën” nodig, zegt ze in een reactie. De commissie zal blijven kijken of „agressieve belastingplanning” in lidstaten neerkomt op illegale staatssteun. Volgens haar is in het tegengaan hiervan al veel vooruitgang geboekt.

Belastingvoordelen voor multinationals die concurrenten niet krijgen schaadt de eerlijke concurrentie in de EU, herhaalt Vestager. Zij wijst erop dat het vonnis bevestigt dat EU-landen in hun belastingbeleid de Europese regels, ook rond staatssteun, moeten respecteren.