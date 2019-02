Brussel: te hoge schuldenlast in Nederland

De Nederlandse economie vertoont onevenwichtigheden, vindt de Europese Commissie. Ze wijst in dat verband op de hoge schulden bij burgers en bedrijven en het overschot op de staatsbegroting. De inkomensstijging is maar „matig, ondanks een krappe arbeidsmarkt”, schrijft het dagelijks bestuur van de EU over Nederland in zijn jaarlijkse analyse over de economische en sociale situatie in de EU-lidstaten.

Brussel constateert dat de omvang van schulden het afgelopen jaar in Nederland weliswaar verder zijn gedaald. Maar de commissie voorziet dat die van de huishoudens weer zal toenemen vanwege de „dynamische groei van huizenprijzen”.

De commissie wijst ook op het hoge begrotingsoverschot. De commissie verwacht dat het overschot sinds de piek in 2017 wel geleidelijk zal dalen maar tot nog altijd „een zeer hoog niveau”. Nederland moet meer investeren, niet alleen in tastbare zaken maar ook in zaken als intellectueel eigendom en onderzoek en ontwikkeling, spoort ze Den Haag aan.

Volgens Brussel heeft heel Europa geprofiteerd van de sterke economische groei van de afgelopen jaren. Maar nu die wat trager wordt, moet de regeringen alert blijven. EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken): „Ze moeten verdergaan met schuldenverlaging, de productiviteit verbeteren en meer investeren.”

Naast Nederland ziet Brussel ook economische onevenwichtigheden in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Ierland, Portugal, Roemenië, Bulgarije en Zweden. De commissie houdt Cyprus, Griekenland en Italië extra in de gaten vanwege „buitensporige” onevenwichtigheden’ in hun economieën.