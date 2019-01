Brussel stelt definitieve staalheffingen voor

De Europese Commissie wil vanaf begin februari definitieve importheffingen op 26 staalproducten. De heffingen moeten de voorlopige tegenmaatregelen vervangen die in juli werden ingevoerd als reactie op de Amerikaanse invoertarieven van 25 procent op staal die president Donald Trump vorig jaar zomer instelde.

Staalproducenten wereldwijd zoeken sindsdien naar andere afzetmarkten, vooral in de EU, constateert de commissie op basis van maandenlang onderzoek, dat nu is afgerond. Brussel verwacht dat de staalimporten verder zullen toenemen en heeft de Wereldhandelsorganisatie WTO van het onderzoeksresultaat op de hoogte gesteld.

Brussel stelt een heffing van 25 procent voor op staal dat wordt ingevoerd nadat het ‘normale niveau’ in de EU is bereikt. Daarbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Het gaat om verschillende producten uit de hele wereld.

De lidstaten keurden de voorlopige regeling in juli voor tweehonderd dagen goed. Over het definitieve systeem, waarin meer rekening wordt gehouden met de traditionele handelsstromen van de grootste staalproducenten in de EU, stemmen ze medio januari. Bij goedkeuring loopt het systeem tot 16 juli 2021.