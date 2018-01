Brussel sluit korting voor Nederland niet uit

Brussel is er niet happig op Nederland opnieuw korting te geven op zijn jaarlijkse bijdrage aan de Europese Unie. Maar de Europese Commissie zegt ook niet hardop nee.

We moeten flexibel zijn, aldus de Europees commissaris voor de begroting, Günther Oettinger. Hij sprak donderdag in Den Haag met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën over de Nederlandse wensen voor de Europese begroting na 2020.

Oettinger noemt de huidige regelingen waarbij bijvoorbeeld Nederland een miljard euro korting krijgt „nogal bureaucratisch”. De commissie wil die korting verminderen en het liefst helemaal afschaffen. Maar als Brussel flexibiliteit verwacht van de Europese landen bij het opstellen van de begroting, moet Brussel zelf ook flexibel zijn, aldus Oettinger. „Als puntje bij paaltje komt, is er geen veto tegen een korting.”