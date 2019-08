Brussel roept op tot opnemen bootmigranten

De Europese Commissie heeft lidstaten gevraagd mee te helpen zoeken naar een oplossing voor het schip Open Arms dat met 121 migranten op de Middellandse Zee vaart. Het schip vaart onder Spaanse vlag, maar geen enkel land heeft de commissie gevraagd de coördinatie op zich te nemen, zei een woordvoerster.

Malta en Italië weigeren het schip toe te laten omdat andere EU-landen geen migranten willen overnemen. „De situatie toont weer eens aan hoe urgent het is dat er voorspelbare en duurzame oplossingen komen”, aldus de zegsvrouw. Alles hangt volgens haar af van de bereidheid van lidstaten om solidariteit te tonen. Voor een al dan niet tijdelijk mechanisme is echter geen meerderheid.

Onder de opvarenden zijn 30 kinderen en 2 baby’s. Voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli drong donderdag in een brief aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan op een eerlijke verdeling van de migranten. Europa verliest volgens de Italiaan zijn „hart en ziel” als het de opvarenden niet beschermt. Juncker beantwoordt de brief volgens zijn woordvoerster binnenkort.