Brussel prijst huishoudboekje Nederland

Nederland blijft economisch een van de beste leerlingen uit de EU-klas. Dat blijkt uit de jaarlijkse beoordeling van de Europese Commissie van de ontwerpbegrotingen voor 2019 die de negentien eurolanden in oktober moesten inleveren.

Naast Nederland hebben nog negen eurolanden hun huishoudboekje op orde: Duitsland, Ierland, Griekenland, Cyprus, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk en Finland. Vijf eurolanden krijgen daarentegen een tik op de vingers en tegen Italië start de commissie een strafprocedure omdat het land de begrotingsregels aan de laars lapt.

De commissie constateert tevreden dat Nederland haar aanbeveling van deze zomer opvolgt om publieke en privé investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan te zwengelen. Zo gaat naar onderwijs en innovatie 1,9 miljard euro in 2019, naar defensie en veiligheid samen 1,7 miljard euro, noteert EU-commissaris Pierre Moscovici (financiële zaken). De commissie verwacht een stijging van de lonen in de publieke sector van 2,8 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar. In mei komt ze met nieuwe aanbevelingen.

Alle eurolanden zullen economisch blijven groeien, dankzij de binnenlandse consumptie en investeringen. Wel zal het tempo trager zijn, aldus Brussel. Het is voor het zesde achtereenvolgende jaar dat de EU verder uitdijt. De werkgelegenheid blijft toenemen en een recordaantal Europeanen heeft een baan.

Maar de commissie ziet ook beren op de weg. Weinig groei in de productiviteit, inkomensongelijkheid, hoge schulden en toenemend protectionisme bedreigen het zonnige scenario. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis waarschuwt dat de regeringen moeten blijven doorgaan met hervormingen en het verminderen van de staatsschuld.