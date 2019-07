Brussel opent onderzoek naar Amazon

De Europese Commissie is een formeel onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van verkoopgegevens van concurrenten door Amazon. Dat heeft EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) in Brussel bekendgemaakt.

Brussel doet sinds vorig jaar al een studie naar de kwestie. Verstager heeft nu besloten de praktijken van de Amerikaanse webwinkelgigant juridisch onder de loep te nemen. Volgens de commissie lijkt het erop dat Amazon „concurrentiegevoelige informatie over producten en transacties van andere onlineverkopers op het platform gebruiken” om er zelf voordeel uit te halen.

Het onderzoek richt zich op de standaardovereenkomsten tussen de retailers en Amazon waarin staat dat het bedrijf data mag analyseren en gebruiken. De Amerikaanse webwinkel kan uit het ‘winkelwagentje’ waar klanten direct hun onlineaankopen in stoppen, bijvoorbeeld informatie over populaire producten distilleren of welke doelgroepen wat voor producten kopen.

Het is de derde keer dat Brussel zijn pijlen op Amazon richt. Luxemburg moest eerder 250 miljoen euro terugvorderen van de webwinkelreus vanwege een onrechtmatige belastingdeal uit 2003. Er loopt nog een beroepszaak. In een mededingingszaak over e-books in 2016 kreeg de retailer uiteindelijk geen boete.