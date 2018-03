Brussel: Ook voor EU geen staalheffing VS

Ook de EU moet worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. „Ik zal hierover de komende dagen meer duidelijkheid proberen te krijgen”, twitterde EU-handelscommissaris Cecilia Malmström kort nadat president Donald Trump zijn besluit had ondertekend.

Die gaan voorlopig niet gelden voor buurlanden Canada en Mexico. Trump zei dat andere landen met de Verenigde Staten in onderhandeling kunnen gaan over de heffingen, die over ruim twee weken van kracht worden. Malmström heeft zaterdag in Brussel een onderhoud met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer.

„De EU is een nauwe bondgenoot van de VS. Daarom vinden wij dat ook de EU niet door deze maatregelen moet worden getroffen. Ik kijk uit naar het gesprek met Lighthizer”, aldus Malmström.

Ze zei woensdag dat de Europese Commissie voorbereid is op een handelsoorlog met de VS. De EU wil Amerikaanse landbouwproducten, staal en industriële producten met tegenheffingen gaan treffen als de VS hun plan tegen Europa doorzetten. Ook spijkerbroeken, Amerikaanse whiskey, sinaasappels, motoren en pindakaas die Amerikaanse bedrijven op de EU-markt willen verkopen staan op de nominatie voor ‘strafheffingen’.

De commissie onthield zich donderdagavond van een officieel commentaar op de ontwikkelingen. Volgens een woordvoerder komt er vrijdag waarschijnlijk wel een verklaring.

Volgens EU-parlementariër Marietje Schaake (D66) moet Malmström „geen seconde aarzelen” met tegenmaatregelen als de Amerikaanse importheffingen voor de EU er komen. „Trump schaadt zijn economische en strategische bondgenoten.”