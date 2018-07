Brussel onderzoekt overname Gemalto

De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de beoogde overname van de digitale beveiliger Gemalto door het Franse technologiebedrijf Thales. De Brusselse mededingingswaakhond is bezorgd dat de transactie kan leiden tot hogere prijzen en minder keuze in de branche voor veiligheidshardware.

De twee bedrijven zijn de grootste ter wereld op dit gebied. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vreest dat het fusiebedrijf een te dominante marktrol krijgt, wat ook ten koste zou gaan van innovatie.

Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de twee ondernemingen concurrenten zijn, de reactie van andere marktpartijen en de mogelijkheid of met software net zo’n veiligheidsniveau kan worden bereikt als met de hardwaremodules van beide bedrijven. Vestager heeft tot 29 november om een oordeel te geven over de beoogde overname.

Thales lanceerde zijn bod op het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Gemalto eind maart. De Fransen zijn bereid zo’n 4,6 miljard euro voor Gemalto neer te tellen.