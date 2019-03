Brussel onderzoekt Luxemburgse belastingdeal

De Europese Commissie stelt een diepgravend onderzoek in naar belastingafspraken die Luxemburg heeft gemaakt met het Finse drank- en voedingsverpakkingsbedrijf Huhtamäki. In drie zogenoemde rulings uit 2009, 2012 en 2013 heeft Luxemburg het bedrijf volgens de Brusselse waakhond mogelijk oneerlijke voordelen gegeven ten opzichte van concurrenten.

Door de rulings kan het Finse bedrijf via de Luxemburgse dochteronderneming Huhtalux intern schuiven met leningen en rentes daarover. „Lidstaten moeten niet toestaan dat bedrijven regelingen opzetten die hun belastbare winsten ten onrechte verlagen”, waarschuwt EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Zij betwijfelt of de constructie is te rechtvaardigen.

Een journalistiek onderzoeksconsortium bracht de ruling uit 2009 vijf jaar geleden aan het licht in het zogenoemde LuxLeaks-onderzoek. De Europese Commissie heeft Luxemburg eerder de vingers getikt voor belastingafspraken met het Franse energiebedrijf Engie, Fiat en Amazon.