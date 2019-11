Brussel: Nederlandse groei dit jaar gematigd

De Europese Commissie stelt haar groeiverwachting van de zomer voor Nederland dit jaar met een procentpuntje naar boven bij. In juli dacht de commissie nog aan 1,6 procent, in haar herfstraming rekent ze op 1,7 procent door een boven verwachting goed eerste halfjaar. „Na jaren van bovengemiddeld presteren” noemt de commissie het „een gematigde groei”. Nederland blijft dit jaar nog ruim boven het geraamde eurozone-gemiddelde in 2019 van 1,1 procent. Maar dat verschil verdwijnt de komende twee jaar volgens Brussel nagenoeg.

In 2020 en 2021 vertraagt de groei in Nederland tot 1,3 procent, 0,2 procent minder dan het dagelijks EU-bestuur in haar zomerprognose stelde. Voor de hele eurozone wordt het gemiddeld 1,2 procent voor de komende twee jaar, ofwel 0,2 procentpunt lager dan in juli voorspeld.

Ondanks de aanblijvende groei in Europa waarschuwt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis voor „onrustig vaarwater” in de nabije toekomst: een periode van grote onzekerheid vanwege internationale handelsconflicten, toenemende geopolitieke spanningen, een aanhoudend zwakke industrie en de brexit. „Ik dring erop aan bij lidstaten met hoge overheidsschulden die terug te dringen en landen die het kunnen hun begrotingsruimte te gebruiken.”

Al bijna een jaar waarschuwt de commissie voor een afnemend groeitempo. Duitsland (0,4 procent) doet het dit jaar niet zo goed maar herstelt naar verwachting in 2020 weer enigszins met 1 procent groei. De hele EU van 28 lidstaten groeit dit jaar gemiddeld 1,4 procent.

In de eurozone daalt de werkloosheid in 2019 naar gemiddeld 7,6 en volgend jaar 7,4 procent. De inflatie blijft hangen op 1,2 procent, maar Nederland zit daar dit jaar met 2,6 procent flink boven. Dit komt door de verhoging van de btw. Volgend jaar zakt dat percentage weer tot 1,4.

De schuldratio van de eurolanden daalt naar verwachting van gemiddeld 86,9 procent van het bbp vorig jaar naar 86,4 in 2019 en 85,1 in 2020. Dat is minder hard dan waar de commissie op had gehoopt, onder meer doordat Italië zijn schuld niet verder afbouwt. Het streven is overigens 60 procent.