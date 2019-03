Brussel: na acht keer ’no’ nu een ’yes’ nodig

De EU heeft acht ‘no’s’ gehoord en heeft nu een ’yes’ nodig uit Londen om vooruit te kunnen met de brexit. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie in reactie op de stemming in het Britse parlement waar woensdagavond van acht voorstellen ter vervanging van de brexitdeal die premier Theresa May met Brussel sloot, niet één een meerderheid haalde.

Als het terugtrekkingsakkoord niet is geratificeerd voor het eind van de week, krijgt het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de brexit tot 12 april. Indien het Lagerhuis voor 12 april akkoord zou gaan met de deal, dan krijgen de Britten verder uitstel tot 22 mei, zodat ze een ordelijk vertrek uit de EU kunnen regelen.

Als het parlement echter voor 12 april niet instemt met de deal, dan moeten de Britten Brussel laten weten of ze direct uit de EU stappen zonder afspraken, of dat ze langer uitstel nodig hebben. In dat geval zijn ze verplicht eind mei mee te doen aan de Europese verkiezingen.

Het is niet duidelijk of en wanneer May haar deal, die al twee keer is verworpen, ter stemming brengt.