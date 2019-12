‘Brussel moet met Malta rechtstaat bespreken’

De Europese Commissie moet zo snel mogelijk over de rechtstaat in gesprek gaan met Malta. Dat is de conclusie van een delegatie van Europarlementariërs na een onderzoeksmissie in het EU-land in verband met de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. De groep stond onder leiding van Sophie in ‘t Veld (D66).

De delegatie maakt zich grote zorgen over het ontbreken van onderzoek naar witwaspraktijken en corruptie op het eiland. Ze vindt ook dat het vertraagde ontslag van premier Joseph Muscat, die in januari zegt op te stappen, een risico is voor de integriteit van het moordonderzoek. De missie duurde twee dagen en werd woensdag afgerond.

De journaliste werd gedood door een autobom, mogelijk omdat ze schreef over corruptie op het eiland. De voormalige stafchef van de Maltese regering, Keith Schembri, zou bij het moordcomplot zijn betrokken. Muscat heeft hem altijd verdedigd. Schembri is inmiddels vrijgelaten. Ook zakenman Yorgen Fenech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Galizia.