Brussel maant Johnson om Britse kandidaat

De voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wacht nog altijd op de voordracht uit Londen van een Britse kandidaat voor haar team. Ze heeft dinsdag opnieuw een brief aan de Britse premier Boris Johnson gestuurd, waarin ze hem herinnert aan zijn juridische plicht om een Britse commissaris naar Brussel te sturen, aldus een woordvoerster.

Von der Leyen verwacht nu antwoord „voor het einde van de week, maar liever vroeger dan later”, aldus de woordvoerster. Von der Leyen wil graag 1 december aan de slag, een maand later dan de bedoeling. „De tijd dringt.” Het Europees Parlement moet alle kandidaten goedkeuren.

Zolang het Verenigd Koninkrijk lid is van de EU is het volgens de verdragen verplicht een commissaris te leveren. Ook hebben de EU-leiders hierop gewezen in hun beslissing om de Britten nog tot 31 januari uitstel voor de brexit te geven. Johnson heeft eerder gezegd geen commissaris te willen sturen vanwege het beoogde vertrek uit de EU maar maandag zei een regeringswoordvoerder dat Londen zich aan de wet zal houden. Von der Leyen verwachtte maandag al een naam of namen van een Britse kandidaat.