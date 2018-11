Brussel laat geen woord los over brexit

De Europese Commissie houdt de lippen stijf op elkaar over het veronderstelde principeakkoord tussen de Britse en EU-onderhandelaars over de brexit. „Wij gaan niet in op alle berichten van de afgelopen 24 uur. We zullen iets zeggen als er iets te zeggen valt, en dat is niet nu. Het proces gaat door, in Londen en Brussel”, aldus de commissiewoordvoerder.

Premier Theresa May heeft haar kabinet bijeen geroepen voor een bijeenkomst om 15.00 uur Nederlandse tijd. Zij zou hen de voorwaarden van het Britse vertrek uit de Europese Unie volgend jaar en het politieke raamwerk voor de toekomstige relatie willen voorleggen. De 27 EU-ambassadeurs worden woensdag gebriefd over de stand van zaken.