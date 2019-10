Brussel: Kroatië klaar voor Schengenzone

Kroatië kan toetreden tot de Schengenzone als het aan de Europese Commissie ligt. Het Balkanland van 4,5 miljoen inwoners voldoet volgens het dagelijks bestuur van de EU aan alle voorwaarden om lid te worden van de club van landen waartussen vrij kan worden gereisd. Het is aan de EU-landen om het licht op groen te zetten, waarbij unanimiteit is vereist.

Van de 28 EU-landen zijn Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Ierland en het Verenigd Koninkrijk geen lid van de Schengenzone. De niet-EU-landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein horen er wel bij.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei twee jaar geleden dat het tijd is om Bulgarije en Roemenië toe te laten, maar daarvoor ontbreekt het aan steun. Nu Kroatië, dat zes jaar geleden toetrad tot de EU, het beheer van zijn buitengrenzen op orde heeft, kan het volgens de commissie lid worden van de Schengenzone. „Ik vertrouw erop dat de lidstaten de juiste stappen zullen nemen zodat Kroatië snel een vol Schengenlid wordt”, aldus Juncker.

In het Schengenverdrag is vastgelegd dat mensen in principe niet meer bij de grens worden gecontroleerd. Het werd in 1985 in de Luxemburgse plaats Schengen gesloten door Duitsland, Frankrijk en de drie Beneluxlanden.