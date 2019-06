Brussel keurt overname Red Hat door IBM goed

De Europese Commissie geeft groen licht voor de miljardenovername van softwarebedrijf Red Hat door IBM. De mededingingswaakhond in Brussel ziet geen negatieve gevolgen voor de concurrentie en stelt dan ook geen voorwaarden.

IBM wil met zijn grootste overname ooit (33,4 miljard dollar) zijn positie in de cloudmarkt versterken. Het eveneens Amerikaanse Red Hat is gespecialiseerd in het open-sourcebesturingssysteem Linux. IBM-topman Ginni Rometty noemde de aankoop van Red Hat in oktober een „gamechanger”.