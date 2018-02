Brussel keurt overname NLE goed

De Europese Commissie heeft de overname van de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) door branchegenoot Nuts Groep goedgekeurd. Volgens Brussel zijn er vanwege de ‘bescheiden’ marktposities van beide bedrijven geen zorgen over verstoring van de markt. Nuts Groep is onder meer eigenaar van Budget Energie.

Door de overname wordt Nuts Groep, dat weer voor 50 procent in handen is van investeerder Waterland, de vierde energieleverancier van Nederland na Nuon, Essent en Eneco. De bedrijven zijn samen goed voor 600.000 klanten in Nederland en 100.000 in België. Voor 2020 mikt de combinatie op meer dan 1 miljoen klanten. Dit jaar rekent het bedrijf op een omzet van 700 miljoen euro.

Beide merken blijven na de overname naast elkaar bestaan. Nuts Groep zou het grootste deel van het huidige personeel nodig hebben om de groei van het bedrijf te kunnen opvangen.