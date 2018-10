Brussel hoopt dat Macedonië kans grijpt

De uitslag van het referendum in Macedonië is een „historische kans” voor verzoening in de regio en betreding van het EU-pad. De EU-commissarissen Federica Mogherini (Buitenlands beleid) en Johannes Hahn (Uitbreiding) schrijven dat in een verklaring.

Een overgrote meerderheid stemde in het referendum voor de nieuwe naam van het Balkanland (Noord-Macedonië) en de wenselijkheid tot de NAVO en de EU toe te te treden. Doordat slechts 37 procent van de kiesgerechtigden deelnam, is de volksraadpleging echter niet geldig. Tegenstanders hadden opgeroepen tot een boycot.

Het is nu aan het Macedonische parlement om vervolgstappen te nemen. Twee derde van de 120 parlementariërs moet zijn goedkeuring geven aan de naamswijziging en een Europese toekomst. De EU biedt haar volle steun aan.

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwelkomde de uitslag ook al. Ook hij riep alle politici op deze historische kans te pakken. „De deur van de NAVO staat open.”