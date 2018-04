Brussel feliciteert Nederland op Koningsdag

De Europese Commissie is het niet ontgaan dat het Koningsdag in Nederland is. „Nederland was een van de zes stichtende landen van de Europese Gemeenschap, samen met België, Duitsland, Luxemburg, Italië en Frankrijk. Felicitaties voor het land en zijn volk op Koningsdag 2018!” twittert het dagelijks bestuur van de EU.

De tweet wordt ondersteund door een flash van een aantal fraaie Hollandse plaatjes. Onder meer een bollenveld, fietsen, kazen, een gracht en molens komen voorbij.

Ook in Litouwen weten ze van de feestdag af. President Dalia Grybauskaitė twittert: ,,Namens alle Litouwers een gelukkige #Koningsdag voor #Netherlands! #Oranjeboven! Met een plaatje van de Nederlandse en Litouwse vlag en een bloemstukje in rood-wit-blauw erbij.