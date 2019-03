Brussel: EU-regels voor WW democratisch bepaald

Er is geen spake van dat ‘Brussel’ de omstreden nieuwe EU-regels voor een WW-uitkering voor arbeidsmigranten erdoorheen jaagt. „Er zijn acht onderhandelingsrondes tussen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie geweest. Dit is een democratisch proces, en er is ook geen sprake van een of ander samenzweringsmonster,” aldus een woordvoerder van de commissie.

Een werkgroep van experts uit alle 28 lidstaten buigt zich donderdag over de vragen en zorgen die met name Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Denemarken hebben over de regeling waarover half februari al een politiek akkoord werd bereikt. „Daarin zijn allerlei instrumenten opgenomen om misbruik te voorkomen”, aldus de woordvoerder.

De Tweede Kamer en het kabinet zijn tegen de regeling, bleek tijdens een ingelast debat dinsdag in Den Haag. Werknemers die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos worden, krijgen het recht hun uitkering zes maanden mee te nemen naar eigen land, op basis van het ook elders opgebouwde arbeidsverleden. Nu heeft een ontslagen werknemer na één dag werk recht op het exporteren van zijn WW gedurende drie maanden.