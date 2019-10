Brussel daagt Polen om tuchtregeling rechters

De Europese Commissie legt een omstreden tuchtregeling voor Poolse rechters voor aan het Europees Hof van Justitie. Hiermee zet het dagelijks EU-bestuur een nieuwe stap tegen de vermeende uitholling van de rechtsstaat door de conservatieve regering in Warschau. Er lopen ook al andere procedures.

EU-commissaris Frans Timmermans (rechtsstaat) is al jaren bezig Polen te beschermen tegen de in zijn ogen toenemende politieke controle van de PIS-regering over rechters. Die heeft eerdere waarschuwingen dat de regeling om rechters disciplinair te straffen onrechtmatig is, in de wind geslagen.

De tuchtrechtspraak wordt namelijk uitgevoerd door rechters van het hooggerechtshof die zijn geselecteerd door een door het Poolse parlement aangewezen raad. De wet zou ook de minister van Justitie te veel macht geven. De maatregel druist daarom volgens Brussel in tegen onafhankelijkheid van de rechtspraak en dus de scheiding der machten.