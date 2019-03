Brussel buigt zich versneld over Lelystad

Brussel buigt zich versneld over de luchthaven Lelystad als overloop van Schiphol. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen heeft met de Europese Commissie afgesproken te streven naar een spoedige afhandeling, nog voor de zomer.

Brussel bekijkt het nieuwe plan voor Lelystad om vluchten van Schiphol over te nemen. Het vorige plan kreeg geen groen licht van de commissie. Ook het nieuwe plan is de afgelopen tijd aangepast. Zo kunnen risicovluchten met bijvoorbeeld vermeende bolletjesslikkers in verband met de extra controles alleen op Schiphol worden afgehandeld.

Het kabinet wil dat Lelystad vakantievluchten van Schiphol overneemt. Daar ontstaat dan meer ruimte voor (inter)continentale vluchten die het internationale netwerk van Schiphol versterken. Tot 2023 gaat het om maximaal 10.000 vluchten. De knoop over Lelystad als overloop moet nog worden doorgehakt.