Brussel begint procedure om Britse commissaris

De Europese Commissie onderneemt juridische stappen tegen het Verenigd Koninkrijk wegens het niet voordragen van een Brits commissaris. Het dagelijks EU-bestuur is een zogenoemde inbreukprocedure begonnen, heeft ze bekend gemaakt. Deze procedure is de eerste stap die kan leiden tot een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie.

In een brief aan de Britse regering vraagt de commissie formeel om opheldering over het schenden van het EU-verdrag. Londen krijgt hiervoor tot vrijdag 22 november de tijd. Als dat niet gebeurt of het antwoord niet bevredigend is, zet de commissie verdere stappen.

Het opstarten van de inbreukprocedure komt nadat premier Boris Johnson per brief aankomend commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft laten weten in de aanloop naar de Britse verkiezingen op 12 december geen internationale benoemingen te kunnen besluiten. Na een analyse van de kwestie concludeert de commissie dat dit in strijd is met het EU-verdrag. „Een lidstaat mag geen beroep doen op voorzieningen in de nationale wetgeving om het niet nakomen van EU-wetgeving te rechtvaardigen”, aldus de commissie.