Bruins verwacht geen nieuwe maatregelen na crisisberaad

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) denkt niet dat maandag al nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Dat heeft hij gezegd voorafgaand aan nieuw crisisberaad van het kabinet.

„We zijn natuurlijk nooit klaar met nadenken”, aldus Bruins. Maar het kabinet wil eerst zien welke uitwerking de tot dusver getroffen maatregelen, zoals de sluiting van scholen, de kinderopvang en van eet- en drinkgelegenheden, hebben in de samenleving.

Voor aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan volgens Bruins worden gedacht aan winkels en het openbaar vervoer. „Ik sluit natuurlijk niks uit”, aldus de minister. „Er zijn nog talloze andere maatregelen te bedenken.”

Bruins zegt „zeer onder de indruk” te zijn van hoe Nederlanders de genomen maatregelen tot dusver naleven. „Als je nu door de stad loopt, is het ongelooflijk rustig. Ik zie mensen afstand houden en in het openbaar vervoer is het echt een stuk minder druk dan op andere dagen.”

Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het „echt heel indrukwekkend” hoe Nederland op de crisis reageert. „Natuurlijk zie je ook alle plaatjes van dat gehamster. Je ziet dat het niet alleen maar het mooiste in ons bovenhaalt, maar je ziet toch vooral ook heel veel mooie initiatieven uit de grond gestampt worden.”