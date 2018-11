Bruins: teleurstellende uitkomst Slotervaart

Dat het ziekenhuis MC Slotervaart definitief geen doorstart zal maken is „een teleurstellende uitkomst”, voor iedereen die daarop nog hoopte. Dat zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij benadrukt dat de zorg in het Amsterdamse ziekenhuis „beheerst” wordt afgebouwd, totdat alle patiënten elders zijn ondergebracht.

Bruins had de betrokken partijen op bezoek op het ministerie om te praten over de komende periode. „Hier zijn afspraken gemaakt over een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in het ziekenhuis”, aldus de minister. „Hier zal zo lang voor worden genomen als nodig is, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden de komende dagen uitgewerkt.”