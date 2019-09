Bruins: sorry voor opmerking over depressie

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft spijt van zijn uitlatingen over depressie en stress onder jongeren. Het was niet zijn bedoeling „iemand op zijn ziel te trappen of te beledigen”, zei de bewindsman.

Tijdens de alternatieve Troonrede eerder op vrijdag vroeg ‘kinderkoning’ Yusuf Khalid aandacht voor depressie onder jongeren. „Ik ben geen arts, maar misschien is wat minder op telefoons en tablets kijken een begin”, zei Bruins na afloop.

Zijn opmerking riep veel kritiek op sociale media op. „Is het een gebrek aan kennis, of inlevingsvermogen? Is het gemakzucht of los gebabbel?”, twitterde SP-Kamerlid Maarten Hijink.

„Ik heb me ongelukkig uitgedrukt, daar wil ik sorry voor zeggen”, aldus Bruins. „Ik wilde niemand beledigen.”