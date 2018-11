Bruins: serieuze kandidaten voor MC IJsselmeer

Voor een doorstart van het MC IJsselmeerziekenhuis in Flevoland hebben zich een aantal serieuze kandidaten gemeld. Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zijn het „partijen met veel kennis en ervaring”, maar hoeveel het er precies zijn laat hij in het midden.

De curatoren van het ziekenhuis praatten Bruins woensdagavond bij. Over de precieze plannen willen ze nog weinig kwijt. „De curatoren gaat nu verder met de partijen in gesprek. Waarschijnlijk kan hier direct na het weekend meer over worden gezegd.”

Bruins zei maandag dat er zeker tien geïnteresseerde partijen zich hadden gemeld. Hun plannen worden niet allemaal als serieus gezien. Zo waren er enkele die alleen geïnteresseerd waren in het vastgoed. Hoeveel kandidaten wel als serieus worden gezien, wil het ministerie niet zeggen.

De minister zegt in te zetten op behoud van zo veel mogelijk zorg in de regio, ook de acute zorg zoals de spoedeisende hulp en verloskunde.