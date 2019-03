Bruins: overleg over registratienummer artsen

Zorgverleners worden er voorlopig niet op afgerekend als ze hun BIG-registratienummer niet vermelden in bijvoorbeeld de praktijk of op sociale media. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil eerst opnieuw in gesprek met zorgverleners over de nieuwe regels.

KNMG deed vorige maand haar beklag. De nieuwe regels zijn een „veel omvangrijkere verplichting voor artsen dan gedacht”, aldus de artsenfederatie. De beroepsgroep was wel betrokken bij het wetsvoorstel, maar niet bij de uitwerking van de nieuwe regels, zo erkent ook Bruins.

„Ik vind het vervelend dat zorgverleners zich nu overvallen voelen door de invoering en de reikwijdte”, stelt Bruins. De nieuwe regels zijn opgesteld en worden wel zoals gepland op 1 april van kracht. Maar, benadrukt Bruins, ze zullen voorlopig geen consequenties hebben. „Ik heb de inspectie gevraagd na 1 april niet te handhaven”, totdat het overleg is afgerond.

Met de nieuwe regels wil Bruins het voor patiënten makkelijker maken hun zorgverlener terug te vinden in het register. KNMG benadrukte vorige maand al daar in principe achter te staan.