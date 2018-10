Bruins onder vuur over ziekenhuizen

Minister Bruins (Medische Zorg) is dinsdag in de Tweede Kamer fel bekritiseerd over het faillissement van de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeer. Vrijwel alle partijen eisen uitleg, maar veel antwoorden kon de minister nog niet geven.

PVV-Kamerlid Agema vindt dat de minister niet genoeg heeft gedaan om de twee ziekenhuizen te redden. Ze neemt het Bruins ook kwalijk dat hij vorige week de ziekenhuizen omschreef als „een stapel stenen.” De minister gaf aan dat hij daarmee geen vraagtekens heeft willen plaatsen bij het belang van ziekenhuizen. „Als ik daar onduidelijk of rauw in ben geweest, dan vind ik dat heel verschrikkelijk.”

Bruins zei ook verrast te zijn door de snelheid waarmee de kwestie zich vorige week ontwikkelde, vooral in het geval van het MC Slotervaart in Amsterdam. Dinsdag werd bekend dat uitstel van betaling was aangevraagd, donderdag werd het ziekenhuis failliet verklaard. Een dag later moesten patiënten al worden overgeplaatst.

Kamerleden vroegen Bruins te garanderen dat een situatie zoals die bij het MC Slotervaart niet meer zal voorkomen. „Ik heb geen garanties, maar ook geen aanwijzingen dat andere ziekenhuizen op omvallen staan”, zei Bruins.

CU-leider Segers stelde dat Lelystad niet verstoken mag blijven van spoedeisende en verloskundige hulp. Hij vroeg Bruins op welke manier een basisziekenhuis kan worden behouden. Het college van Lelystad heeft dinsdag per aangetekende brief aan Bruins nog eens alarm geslagen. Het vreest dat ambulances te lang onderweg zullen zijn en dat de ziekenhuizen in Harderwijk, Almere en Zwolle geen extra capaciteit hebben om aan de extra zorgvraag te voldoen.

De snelheid waarmee het faillissement van het Slotervaartziekenhuis zich heeft voltrokken, is volgens de Amsterdamse wethouder Moorman onverantwoord. Bruins zou volgens haar „veel meer de regie moeten nemen.”

Zeker drie partijen zijn geïnteresseerd in (gedeeltelijke) overname van het MC Slotervaart. De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen bod ontvangen van het St Jansdalziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met „meerdere partijen” in gesprek over een doorstart.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid begint een onderzoek naar de manier waarop afgelopen week is omgegaan met de patiëntveiligheid bij de failliete ziekenhuizen.