Bruins onder vuur over ziekenhuizen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is dinsdag in de Tweede Kamer fel bekritiseerd over het faillissement van de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeer. Vrijwel alle partijen eisen uitleg over de gang van zaken, maar veel antwoorden kon de minister nog niet geven. Hij merkte op dat de curatoren nog onderzoek doen naar de faillissementen.

„Hoe heeft dit dieptepunt in de zorg kunnen ontstaan?”, zei PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij vindt dat de minister niet genoeg heeft gedaan om de twee ziekenhuizen te redden. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd’‘, aldus Agema.’’ Ze neemt het Bruins ook kwalijk dat hij vorige week de ziekenhuizen omschreef als „een stapel stenen”.

Bruins gaf aan ook verrast te zijn door de snelheid waarmee de kwestie zich vorige week ontwikkelde, vooral in het geval van MC Slotervaart. Op dinsdag werd bekend dat er uitstel van betaling was aangevraagd, op donderdag werd het ziekenhuis failliet verklaard. Een dag later moesten patiënten al worden overgeplaatst.