Bruins: meer kinderen bij tandarts krijgen

Minister Bruno Bruins wil samen met de zorgverzekeraars bespreken hoe zoveel mogelijk kinderen geregeld bij de tandarts te krijgen. Hij doet dat op aandringen van meerdere partijen in de Tweede Kamer.

De tandartsen trokken vorige week zelf aan de bel, omdat zo’n 600.000 minderjarigen zelden of nooit een tandarts zien. Het zou vooral de angst voor de rekening zijn die hun ouders weerhoudt. Ze weten kennelijk niet dat de zorgverzekering de mondzorg tot 18 jaar helemaal vergoedt.

Bruins dacht in eerste instantie dat het strijdig zou zijn met de privacywet, als verzekeraars hun klanten een brief zouden sturen om ze erop te wijzen dat hun kind recht heeft op mondzorg. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder deze week aan dat een dergelijke attendering niet strijdig is met de wet.

De minister wil binnen enkele maanden verslag doen van de uitkomst van de gesprekken.