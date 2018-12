Bruins: levering anticonceptiepil komt op gang

De levering van een populair soort anticonceptiepil waar de afgelopen maanden een tekort aan was, komt weer op gang. Dat zei minister Bruno Bruins vrijdag. Hij tekent daarbij wel aan dat het nog een paar weken zal duren voordat de pil weer overal in voldoende mate verkrijgbaar is.

Het tekort ontstond enkele maanden geleden toen een grote lading pillen met de stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel uit het buitenland werd afgekeurd. De afgelopen weken verschenen advertenties op Marktplaats.nl, waar mensen soms tegen woekerprijzen oude strips met pillen aanboden. Op Twitter kwamen vrouwen die omhoog zaten in contact met vrouwen die nog wat over hadden, onder de hashtag #vrouwensteunenvrouwen.

Bruins vindt het nu vooral belangrijk om herhaling te voorkomen. Daarover wil hij in gesprek met de sector. „Je kan denken aan het aanhouden van een zekere voorraad. Stel je voor dat we in dit geval een voorraad bij apothekers hadden gehad van een orde van grootte van drie maanden. Dan hadden we deze situatie niet gehad.”