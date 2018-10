Bruins: levensgevaar na bankroet verschrikkelijk

Als inderdaad blijkt dat patiënten in levensgevaar zijn gekomen door het faillissement van het Slotervaartziekenhuis, dan is dat „natuurlijk verschrikkelijk”. Maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan nog niet bevestigen dat er zo’n calamiteit is gemeld, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Een internist-oncoloog van het Amsterdamse ziekenhuis meldt dat de abrupte verplaatsing van een patiënt vorige week bijna fataal afliep. De patiënt, die een zware chemokuur ondergaat, werd na het uitspreken van het faillissement naar het verkeerde ziekenhuis overgebracht.

Bruins heeft zijn „uiterste best gedaan” om de melding boven water te krijgen, zei hij in een fel Kamerdebat dat daarvoor een kwartier werd onderbroken. Maar de melding is volgens de minister niet ontvangen en ook de curator is niet op de hoogte.