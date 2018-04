Bruins in gesprek over beleggingen bij farma

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil van zorgverzekeraars weten hoe zij beleggingen in farmaceuten gebruiken om invloed op die bedrijven uit te oefenen. De minister gaat daarover met de verzekeraars in gesprek, laat hij woensdag weten.

Een aantal verzekeraars heeft geld belegd bij farmaceuten die dure medicijnen produceren. Bruins wil van ze weten hoe zij hun invloed als aandeelhouders van de farmaceuten aan willen wenden. Bruins benadrukt dat er voor verzekeraars een code is opgesteld over verantwoord beleggen. „Zij dienen zich hieraan te houden. Ik ga in gesprek met zorgverzekeraars over de vraag hoe zij hun rol benutten als aandeelhouder om te pleiten voor maatschappelijk verantwoorde prijzen.”

Ook de Kamer wil meer weten over de investeringen. Sharon Dijksma (PvdA) stelde in een debat voor de zorgverzekeraars uit te nodigen voor een gesprek in het parlement.