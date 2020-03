Bruins haakt af bij staatsbezoek Indonesië vanwege coronavirus

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat volgende week niet mee op staatsbezoek naar Indonesië. Hij blijft thuis vanwege de strijd tegen het nieuwe coronavirus, dat ook in Nederland om zich heen grijpt, laat zijn ministerie weten.

Ook minister Carola Schouten (Landbouw) gaat niet mee. Zij is te druk met onder meer het stikstofdossier, aldus een woordvoerder. Zij wordt vervangen door haar hoogste ambtenaar. Minister van Staat Sybilla Dekker is de vervanger van minister Bruins.

Bruins is als minister voor Medische Zorg de spil in de strijd tegen het uit China afkomstige virus, dat inmiddels bij 23 mensen in Nederland is geconstateerd. Het kabinet hield dinsdag crisisberaad over de verspreiding van het virus en eventuele nieuwe maatregelen om die te stoppen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn nog wel van plan om af te reizen naar Indonesië. Dat in Jakarta de eerste mensen met het coronavirus zijn opgenomen in het ziekenhuis, zoals president Joko Widodo maandag bekendmaakte, heeft daar volgens de Rijksvoorlichtingsdienst geen verandering in gebracht. Tegelijk met het koningspaar gaat een omvangrijke handelsmissie naar Indonesië, vergezeld van een aantal ministers. Enkele bedrijven en topmannen van ondernemingen hebben al afgezegd voor de missie.

Het staatsbezoek kan zo nodig of gewenst op een aantal punten worden aangepast. Het Nederlandse gezelschap kan er bijvoorbeeld vanaf zien om bij de vele ontmoetingen handen te schudden.