Bruins: GGD monitort passagiers Westerdam

De passagiers van het cruiseschip Westerdam die vrijdag aankwamen in Nederland zullen de komende tijd in de gaten worden gehouden door de GGD. Dat zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

„Het is goed dat we deze mensen nog monitoren, ze blijven bij ons in beeld”, aldus Bruins, die zei blij te zijn dat de Nederlanders nu terug zijn. „Ze hebben allemaal een gesprekje gehad met de GGD. Als ze klachten krijgen, kunnen ze via de huisarts in contact komen met de GGD.”

In Cambodja, waar het cruiseschip uiteindelijk mocht aanmeren nadat het in andere landen was geweigerd, zijn de mensen al getest op het virus.

Bruins vindt dat Nederland „altijd alert moet blijven. Momenteel zijn er geen mensen in Nederland besmet met het coronavirus, maar we weten dat het een reëel risico is dat een patiënt zich in Nederland aandient”.