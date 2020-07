Bruins (CU): Techniekopleidingen moeten bereikbaar blijven

Techniekopleidingen moeten ook in de regio overeind en bereikbaar blijven, vindt CU-Kamerlid Eppo Bruins.

Door middel van Kamervragen riep hij het kabinet hier donderdag toe op. Bruins is bezorgd over voorgenomen sluitingen van techniekopleidingen, zoals techniekprofielen op het VMBO. Daarom wil hij dat vooraf wordt getoetst of er in diverse regio’s in Nederland voldoende aanbod aan techniekopleidingen overblijft. Het kabinet zou zo’n toets moeten ontwikkelen, vindt het Kamerlid. „Iedere middelbare scholier moet op maximaal een uurtje fietsen toch techniekonderwijs kunnen volgen.”

Er bestaat wel een toets die kijkt of er geen opleidingen worden gestart die overbodig zijn, maar er is nog geen toets die kijkt of er ongewenste gaten vallen als een school besluit een opleiding te stoppen, stelt Bruins vast. Hij stelde zijn Kamervragen naar aanleiding van een bericht dat een VMBO in Druten heeft besloten om vanaf komend schooljaar geen techniekprofielen meer aan te bieden.