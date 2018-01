Bruins (CU): Lelystad Airport mogelijk later open

De kans bestaat dat regeringspartij ChristenUnie volgende maand voor uitstel van de opening van Lelystad Airport in 2019 zal stemmen.

„Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak zijn veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum”, lichtte Tweede Kamerlid Bruins vrijdag toe. Hij noemde het „cruciaal” dat het vertrouwen bij omwonenden en bestuurders in de regio wordt herwonnen, „gezien de fouten die zijn gemaakt en het proces dat onder vorige bewindspersonen klungelig is verlopen.” Sleutelwoord voor de komende tijd is, wat Bruins betreft, „gezamenlijk optrekken.” Zorgvuldigheid gaat daarbij voor hem boven snelheid. „Om vertrouwen te winnen, is een mogelijk scenario dat Lelystad opengaat als ook het eindplaatje helder is. Het vertrouwen in de regio is te veel geschaad om de opening door te laten gaan zonder dat je weet waar dit eindigt.”

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei vorige maand tijdens een Kamerdebat nog bij de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te blijven. Ze liet weten dat zij zich hier „100 procent” voor zal inzetten. Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten.

De coalitiepartners VVD, CDA en D66 „weten hoe de ChristenUnie erin staat”, zei Bruins vrijdagmorgen. „Het is belangrijk om ook de informatie in februari grondig te bestuderen en het debat goed met elkaar te voeren. Daarna hakken we de knoop door. Dat is consistent met wat we op 19 december in het debat gezegd hebben.”

In februari moet er meer duidelijk zijn over het minimale aantal vluchten dat nodig is om Lelystad Airport te kunnen openen en over de hinder van lage aanvliegroutes.

In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast.

De ChristenUnie speelt in deze discussie een sleutelrol omdat bijna de hele oppositie zich om uiteenlopende redenen tegen de opening per april volgend jaar heeft gekeerd.