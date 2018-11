Bronbelasting treft geldstroom van 22 miljard

Brievenbusfirma’s sluizen een kleine 200 miljard euro per jaar Nederland uit in de vorm van dividend, rente en royalty’s. Daarvan vloeit zo’n 22 miljard naar belastingparadijzen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën.

Het kabinet wil de uitstroom naar landen waar nauwelijks belasting verschuldigd is aanpakken met de invoering in 2021 van een zogenoemde bronbelasting. SEO Economisch Onderzoek heeft uitgezocht hoe groot de geldstroom die daardoor getroffen wordt, ongeveer is.

SEO telt op basis van gegevens uit 2016 zo’n 15.000 brievenbusmaatschappijen, die bij elkaar 4500 miljard euro bezitten. Het saldo van inkomende en uitgaande betalingen kwam in dat jaar op 199 miljard euro. Dat is de geldstroom die volgens SEO relevant is om te bekijken.

Het overgrote deel gaat via Nederland naar landen waar een normaal belastingtarief geldt, zoals de Verenigde Staten en lidstaten van de Europese Unie. SEO sluit niet uit dat bij een deel van die stroom van 177 miljard euro eveneens sprake is van belastingontwijking. Dat kan worden aangepakt via bijvoorbeeld belastingverdragen of door meer informatie uit te wisselen met die landen.

„Bedrijven die echt iets toevoegen aan onze economie zijn welkom in Nederland”, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel. „Maar ons land moet niet alleen maar gebruikt worden voor doorstroom naar belastingparadijzen. Met de bronbelasting op rente en royalty’s pakken we deze praktijk heel gericht aan.”