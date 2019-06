Bron fatale legionellabesmetting België bekend

Karton- en papierfabrikant Stora Enso uit Gent is vermoedelijk verantwoordelijk voor de legionella-uitbraak waardoor vorige maand in België twee mensen om het leven kwamen. De onderneming heeft erkend dat een koeltoren op het terrein van het bedrijf een besmettingshaard was.

De uitbraak maakte in de omgeving 32 slachtoffers, van wie er twee overleden. Het bedrijf betuigt medeleven aan de getroffen mensen en hun families. Het Openbaar Ministerie kende de naam van het bedrijf, maar mocht die niet bekendmaken omdat er een onderzoek loopt. "Wij werken volledig samen met de autoriteiten en kunnen op dit moment geen verder commentaar geven", zegt Stora Enso-directeur Chris De Hollander.

De koeltoren is al ontsmet, evenals die van andere bedrijven in de omgeving. Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht daarom geen nieuwe besmettingen meer.

De legionellabacterie kan een acute infectie van de luchtwegen veroorzaken. Besmetting kan leiden tot een zware longontsteking die de veteranenziekte wordt genoemd.